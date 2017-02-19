Главный тренер "Миллуолла": мы вдохновились победой "Линкольна"

Главный тренер "Миллуолла" Нил Харрис заявил, что его команду на победу в матче против "Лестера" (1:0) в 1/8 финала Кубка Англии вдохновил успех "Линкольна Сити" в игре против "Бернли".



"Это огромный итог в рамках Кубка Англии для нас. Когда у нас удалили игрока, мы зацементировали оборону. Но я решил сделать замены с прицелом на атаку, чтобы выиграть матч. Атмосфера была электрическая. Болельщики подпитывали игроков. Мы вдохновились победой "Линкольна". То, что сделали они, затмевает нас", - передает его слова ВВС.