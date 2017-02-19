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Джон Терри: самое главное, что мы вышли в следующий раунд

Защитник "Челси" Джон Терри прокомментировал победу своей команды в матче против "Вулверхэмптона" (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

"Соперник начал матч хорошо, и нам было сложно. Видя другие результаты, мы знали, что матч не получится легким. Хорошо, что в этой встрече удалось сыграть тем, которые не получают много игрового времени. Это даст тренеру пищу для размышлений. Самое главное, что мы вышли в следующий раунд", - передает его слова ВВС.
Теги: Терри Челси
Сегодня, 11:10
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