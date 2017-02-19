Джон Терри: самое главное, что мы вышли в следующий раунд

Защитник "Челси" Джон Терри прокомментировал победу своей команды в матче против "Вулверхэмптона" (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.



"Соперник начал матч хорошо, и нам было сложно. Видя другие результаты, мы знали, что матч не получится легким. Хорошо, что в этой встрече удалось сыграть тем, которые не получают много игрового времени. Это даст тренеру пищу для размышлений. Самое главное, что мы вышли в следующий раунд", - передает его слова ВВС.