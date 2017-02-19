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13:35
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (1)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (1)
Вчера 23:44
Юрий Семин: приятно, что добились победы
Юрий Семин: приятно, что добились победы
Вчера 23:20
Илкай Гюндоган: 8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси, но мы будем бороться до конца
Илкай Гюндоган: 8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси, но мы будем бороться до конца
Вчера 22:24
Зинедин Зидан: рад, что Бэйл вернулся на поле
Зинедин Зидан: рад, что Бэйл вернулся на поле
Вчера 22:00
Лучано Спаллетти: мы все Алессандро Флоренци
Лучано Спаллетти: мы все Алессандро Флоренци
Вчера 21:46
Луис Фабиано перешёл в "Васко да Гама"
Луис Фабиано перешёл в "Васко да Гама"
Юрген Клопп находится в списке претендентов на должность главного тренера "Барселоны"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп находится в списке претендентов на должность главного тренера "Барселоны", сообщает The Mirror.
Велика вероятность, что нынешний рулевой каталонцев Луис Энрике летом покинет клуб, и "сине-гранатовые" находятся в поисках его возможной замены.
Велика вероятность, что нынешний рулевой каталонцев Луис Энрике летом покинет клуб, и "сине-гранатовые" находятся в поисках его возможной замены.
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