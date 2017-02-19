Юрген Клопп находится в списке претендентов на должность главного тренера "Барселоны"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп находится в списке претендентов на должность главного тренера "Барселоны", сообщает The Mirror.



Велика вероятность, что нынешний рулевой каталонцев Луис Энрике летом покинет клуб, и "сине-гранатовые" находятся в поисках его возможной замены.