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Юрген Клопп находится в списке претендентов на должность главного тренера "Барселоны"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп находится в списке претендентов на должность главного тренера "Барселоны", сообщает The Mirror.

Велика вероятность, что нынешний рулевой каталонцев Луис Энрике летом покинет клуб, и "сине-гранатовые" находятся в поисках его возможной замены.
Теги: Клопп Ливерпуль Барселона
Сегодня, 12:16
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(0)
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
На мой взгляд, Барсу должен возглавлять или их воспитанник, или хотя бы выходец из их чемпионата. Иначе он с игроками будет на разной волне, а переделывать Барсу в ту же Боруссию или Ливерпуль - бесперспективное занятие, уж слишком там все пропитано уже стилем Барсы от юниорского до взрослого футбола
Регистрация: 23.03.2016
№3 Написал: Сергей Фадеев (Сегодня, 13:35) #
  • -1
  •  (1)

На ball-king.ru предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.
Регистрация: 19.02.2017
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:58) #
  • -1
  •  (1)

Он должен показать что в Ливерпуле чего то добился ,пока игра команды ,как ВЕСЫ то в одну то в другую сторону, удачи в Ливерпуле.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:21) #
  • -2
  •  (2)
online

Епта...
Регистрация: 3.03.2007
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