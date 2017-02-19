Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Защитник "Депортиво" может перейти в "Барселону"

"Барселона" интересуется защитником "Депортиво" Хуанфраном, сообщает Mundo Deportivo.

Тренерский штаб сине-гранатовых рассматривает кандидатуру экс-футболиста мадридского "Реала" в качестве альтернативы Алейшу Видалю, выбывшему на длительное время из-за травмы. Несмотря на закрытое трансферное окно, каталонскому клубу было разрешено включить в заявку любого игрока из страны или свободного агента.
Теги: Барселона Трансферы Депортиво
Сегодня, 12:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.