Защитник "Депортиво" может перейти в "Барселону"

"Барселона" интересуется защитником "Депортиво" Хуанфраном, сообщает Mundo Deportivo.



Тренерский штаб сине-гранатовых рассматривает кандидатуру экс-футболиста мадридского "Реала" в качестве альтернативы Алейшу Видалю, выбывшему на длительное время из-за травмы. Несмотря на закрытое трансферное окно, каталонскому клубу было разрешено включить в заявку любого игрока из страны или свободного агента.