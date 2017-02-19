Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
13:35
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (1)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (1)
Вчера 23:44
Юрий Семин: приятно, что добились победы
Юрий Семин: приятно, что добились победы
Вчера 23:20
Илкай Гюндоган: 8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси, но мы будем бороться до конца
Илкай Гюндоган: 8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси, но мы будем бороться до конца
Вчера 22:24
Зинедин Зидан: рад, что Бэйл вернулся на поле
Зинедин Зидан: рад, что Бэйл вернулся на поле
Вчера 22:00
Лучано Спаллетти: мы все Алессандро Флоренци
Лучано Спаллетти: мы все Алессандро Флоренци
Вчера 21:46
Луис Фабиано перешёл в "Васко да Гама"
Луис Фабиано перешёл в "Васко да Гама"
Карло Анчелотти: мы знали, что в Берлине будете сложно
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал ничью своей команды в матче против "Герты" (1:1) в двадцать первом туре Бундеслиги.
"Мы знали, что в Берлине будете сложно. "Герта" показала хорошую игру в первом тайме, они выкладывались по полной. Второй тайм сложился иначе, мы оказывали больше давления. Мы забили заслуженный гол. Считаю, что итоговый счет закономерен", - передает его слова официальный сайт клуба.
"Мы знали, что в Берлине будете сложно. "Герта" показала хорошую игру в первом тайме, они выкладывались по полной. Второй тайм сложился иначе, мы оказывали больше давления. Мы забили заслуженный гол. Считаю, что итоговый счет закономерен", - передает его слова официальный сайт клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.