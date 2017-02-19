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Карло Анчелотти: мы знали, что в Берлине будете сложно

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал ничью своей команды в матче против "Герты" (1:1) в двадцать первом туре Бундеслиги.

"Мы знали, что в Берлине будете сложно. "Герта" показала хорошую игру в первом тайме, они выкладывались по полной. Второй тайм сложился иначе, мы оказывали больше давления. Мы забили заслуженный гол. Считаю, что итоговый счет закономерен", - передает его слова официальный сайт клуба.
Теги: Анчелотти Бавария Герта
Сегодня, 13:12
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