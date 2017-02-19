Филипп Лам: все видели, что команда билась до самого конца

Защитник "Баварии" Филипп Лам прокомментировал ничью своей команды в матче против "Герты" (1:1) в двадцать первом туре Бундеслиги.



"Мы вышли на поле, чтобы одержать в матче победу. Мы играли неплохо и находили свободные зоны между линий соперника. Нам часто удавалось создавать моменты через фланги. Отчасти нам не удавался последний пас. Но все видели, что команда билась до самого конца", - передает его слова официальный сайт клуба.