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Филипп Лам: все видели, что команда билась до самого конца

Защитник "Баварии" Филипп Лам прокомментировал ничью своей команды в матче против "Герты" (1:1) в двадцать первом туре Бундеслиги.

"Мы вышли на поле, чтобы одержать в матче победу. Мы играли неплохо и находили свободные зоны между линий соперника. Нам часто удавалось создавать моменты через фланги. Отчасти нам не удавался последний пас. Но все видели, что команда билась до самого конца", - передает его слова официальный сайт клуба.
Теги: Лам Бавария Герта
Сегодня, 13:19
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