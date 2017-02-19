Жозе Моуринью: Шоу совершенно точно останется в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью исключил продажу защитника команды Люка Шоу в летнее трансферное окно.



"Продажа Шоу? Нет, это исключено, Люк совершенно точно останется в команде. Шоу пережил очень страшную травму. Такие события влияют на футболистов и в физическом, и в психологическом плане. Люк должен адаптироваться. Он знает мои требования. Шоу должен работать, чтобы завоевать доверие. Когда он снова выйдет на поле, то постарается доказать мне свою ценность. Иногда люди забывают, что Люк всё ещё молодой футболист", - цитирует Моуринью FourFourTwo.