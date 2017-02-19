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Люсьен Фавре: не считаю, что арбитры относятся к Балотелли строже, чем к остальным
Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавре после победы над "Лорьяном" (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Франции затруднился назвать причину, по которой нападающий Марио Балотелли получил красную карточку.
"Честно говоря, я не видел, что произошло. Внезапно, Бало покинул поле. Я спрашиваю: "Что случилось?", а мне в ответ: "Марио удалили". Я не видел, когда и за что ему дали красную карточку. Кажется, что он что-то сказал в адрес судьи. Я не люблю обвинять кого-либо. Что сделано, то сделано. Не считаю, что арбитры относятся к Балотелли строже, чем к остальным. Они совершенно беспристрастны и наказывают, если тому есть повод", - цитирует Фавре L`Equipe.
"Честно говоря, я не видел, что произошло. Внезапно, Бало покинул поле. Я спрашиваю: "Что случилось?", а мне в ответ: "Марио удалили". Я не видел, когда и за что ему дали красную карточку. Кажется, что он что-то сказал в адрес судьи. Я не люблю обвинять кого-либо. Что сделано, то сделано. Не считаю, что арбитры относятся к Балотелли строже, чем к остальным. Они совершенно беспристрастны и наказывают, если тому есть повод", - цитирует Фавре L`Equipe.
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