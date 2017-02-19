Хуан Мата: мы с Мхитаряном отлично понимаем друг друга

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата высоко оценил игру одноклубника Генриха Мхитаряна.



"Мхитарян - отличный игрок, обладающий многими сильными качествами. Генрих замечательно понимает игру, быстро принимает решения, не менее быстро управляется с мячом.



Плюс он забивает и делает классные голевые передачи. Приятно играть рядом с таким футболистом, как он. Мы с Мхитаряном отлично понимаем друг друга", - цитирует Мату United Review.