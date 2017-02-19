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Хуан Мата: мы с Мхитаряном отлично понимаем друг друга

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата высоко оценил игру одноклубника Генриха Мхитаряна.

"Мхитарян - отличный игрок, обладающий многими сильными качествами. Генрих замечательно понимает игру, быстро принимает решения, не менее быстро управляется с мячом.

Плюс он забивает и делает классные голевые передачи. Приятно играть рядом с таким футболистом, как он. Мы с Мхитаряном отлично понимаем друг друга", - цитирует Мату United Review.
Теги: Мата Мхитарян
Сегодня, 15:03
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