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Кико Касилья: Навас не заслуживает такой критики

Голкипер "Реала" Кико Касилья поддержал вратаря мадридцев Кейлора Наваса.

"Навас не заслуживает той критики, что льётся на него в последнее время. Вратари всегда первыми попадают под удар, если у команды что-то не клеится.

Я знаю, что должен был играть только в Кубке, но любая дополнительная игра всегда приносит удовольствие. Когда долго сидишь на скамейке, а потом попадаешь в состав, удивляешься и радуешься одновременно", — цитирует Касилью Marca.
Теги: Навас Реал
Сегодня, 15:34
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