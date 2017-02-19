Кико Касилья: Навас не заслуживает такой критики

Голкипер "Реала" Кико Касилья поддержал вратаря мадридцев Кейлора Наваса.



"Навас не заслуживает той критики, что льётся на него в последнее время. Вратари всегда первыми попадают под удар, если у команды что-то не клеится.



Я знаю, что должен был играть только в Кубке, но любая дополнительная игра всегда приносит удовольствие. Когда долго сидишь на скамейке, а потом попадаешь в состав, удивляешься и радуешься одновременно", — цитирует Касилью Marca.