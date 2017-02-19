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Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс прокомментировал ничью своей команды в матче против "Герты" (1:1) в двадцать первом туре Бундеслиги.

"Мы отдали все силы ради этой ничьи, мы ее заслужили. "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени. Мы бились до самого конца и до самого конца верили в свои силы", - цитирует Хуммельса официальный сайт клуба.
Теги: Герта Бавария Хуммельс
Сегодня, 15:43
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