Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс прокомментировал ничью своей команды в матче против "Герты" (1:1) в двадцать первом туре Бундеслиги.



"Мы отдали все силы ради этой ничьи, мы ее заслужили. "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени. Мы бились до самого конца и до самого конца верили в свои силы", - цитирует Хуммельса официальный сайт клуба.