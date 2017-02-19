Миланские клубы готовы начать переговоры с Арсеном Венгером

"Интер" и "Милан" заинтересованы в главном тренере "Арсенала" Арсене Венгере, утверждает Daily Star.



Сообщается, что миланские клубы готовы начать переговоры с 67-летним тренером в том случае, если текущий сезон станет для него последним в лондонской команде.