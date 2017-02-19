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15:43
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
13:35
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (1)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (1)
Вчера 23:44
Юрий Семин: приятно, что добились победы
Юрий Семин: приятно, что добились победы
Вчера 23:20
Илкай Гюндоган: 8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси, но мы будем бороться до конца
Илкай Гюндоган: 8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси, но мы будем бороться до конца
Миланские клубы готовы начать переговоры с Арсеном Венгером
"Интер" и "Милан" заинтересованы в главном тренере "Арсенала" Арсене Венгере, утверждает Daily Star.
Сообщается, что миланские клубы готовы начать переговоры с 67-летним тренером в том случае, если текущий сезон станет для него последним в лондонской команде.
Сообщается, что миланские клубы готовы начать переговоры с 67-летним тренером в том случае, если текущий сезон станет для него последним в лондонской команде.
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