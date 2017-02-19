Диего Форлан: если кто и способен отыграть четыре мяча, так это "Барселона"

Нападающий "Мумбаи Сити" Диего Форлан считает, что "Барселоне" по силам отыграть четыре мяча, которые были пропущены каталонцами в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от ПСЖ (0:4).



"Барселона" находится под постоянным давлением. Это и повлияло на выступление команды в Париже. Люди воспринимают выигранные каталонцами трофеи как что-то обыкновенное. Если кто и способен отыграть четыре мяча, так это "Барселона". Но для этого в ответной встрече сине-гранатовые должны сыграть в атаке более интенсивно, чем в первой встрече. Уверен, нас ждет отличный поединок", – цитирует Форлана Mundo Deportivo.