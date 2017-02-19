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Барбоза принес "Интеру" победу в Болонье.

Чемпионат Италии, 25-й тур.

БОЛОНЬЯ - ИНТЕР 0:1 (0:0).

Гол: Барбоза, 81 (0:1).
Теги: Интер Болонья
Сегодня, 16:42
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