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ЦСКА - "Сарпсборг 08": стал известен стартовый состав "армейцев"

В воскресенье, 19 февраля, в Ла-Манге ЦСКА проведёт товарищеский матч в рамках зимних сборов с норвежским клубом "Сарпсборг 08".

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Миланов, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Чалов, Оланаре.

Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Гордюшенко, Кучаев, Тошич, Ионов, Витиньо.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:46
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7
(2)
№7 Написал: vlees (Сегодня, 17:53) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: golden Axe
Цитата: Пивовед
Понаблюдаем сегодня эпичный мячепих между викингами и конерылами.

smile вот если бы с Мольде,а так очередной унылый бей беги


В цске до сих пор стараются избегать встреч с этим норвежским грандом- от упоминания одного имени Мёльде Гинер седеет на глазах, Бабайка безутешно плачет ..

Да там много всяких топ клубов,Мольде,Вардар,Виборг,М
аккаби Хайва,Аик,Виктория Плезень в которой был капитаном сам Ромка Адамов и другие гранды европейского футбола
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 17:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: golden Axe
Цитата: Пивовед
Понаблюдаем сегодня эпичный мячепих между викингами и конерылами.

smile вот если бы с Мольде,а так очередной унылый бей беги


В цске до сих пор стараются избегать встреч с этим норвежским грандом- от упоминания одного имени Мёльде Гинер седеет на глазах, Бабайка безутешно плачет ..

Нам то еще можно поплакать, а вам давно пора зарыться в землю от того, сколько раз спартачпок унизили))


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: vlees (Сегодня, 17:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Один из наших игроков хорошо знаком с @Sarpsborg08 ? В сезоне-2013/14 за норвежский клуб выступал наш нападающий Аарон Оланаре

кстати 21-го с ними же Рубин играет, а 26-го свиномордии...

Вау какая важная информация,спасибо тебе придурашный,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:13) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
Цитата: Пивовед
Понаблюдаем сегодня эпичный мячепих между викингами и конерылами.

smile вот если бы с Мольде,а так очередной унылый бей беги


В цске до сих пор стараются избегать встреч с этим норвежским грандом- от упоминания одного имени Мёльде Гинер седеет на глазах, Бабайка безутешно плачет ..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:04) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Понаблюдаем сегодня эпичный мячепих между викингами и конерылами.

smile вот если бы с Мольде,а так очередной унылый бей беги
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:51) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Один из наших игроков хорошо знаком с @Sarpsborg08 ? В сезоне-2013/14 за норвежский клуб выступал наш нападающий Аарон Оланаре

кстати 21-го с ними же Рубин играет, а 26-го свиномордии...


Отлично!
Понаблюдаем сегодня эпичный мячепих между викингами и конерылами.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: -Ritter- (Сегодня, 16:48) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Один из наших игроков хорошо знаком с @Sarpsborg08 ? В сезоне-2013/14 за норвежский клуб выступал наш нападающий Аарон Оланаре

кстати 21-го с ними же Рубин играет, а 26-го свиномордии...
Регистрация: 22.01.2017
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