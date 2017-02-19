Бенжамин Менди заинтересовал "Манчестер Сити"

Левый защитник "Монако" Бенжамин Менди заинтересовал "Манчестер Сити", сообщает ESPN.



Английский клуб планирует приобрести 22-летнего француза на место Гаэля Клиши, контракт которого с "Манчестер Сити" истекает в конце сезона.