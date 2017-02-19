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Бенжамин Менди заинтересовал "Манчестер Сити"

Левый защитник "Монако" Бенжамин Менди заинтересовал "Манчестер Сити", сообщает ESPN.

Английский клуб планирует приобрести 22-летнего француза на место Гаэля Клиши, контракт которого с "Манчестер Сити" истекает в конце сезона.
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 17:20
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