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16:39
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
15:43
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
13:35
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Бенжамин Менди заинтересовал "Манчестер Сити"
Левый защитник "Монако" Бенжамин Менди заинтересовал "Манчестер Сити", сообщает ESPN.
Английский клуб планирует приобрести 22-летнего француза на место Гаэля Клиши, контракт которого с "Манчестер Сити" истекает в конце сезона.
Английский клуб планирует приобрести 22-летнего француза на место Гаэля Клиши, контракт которого с "Манчестер Сити" истекает в конце сезона.
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