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Томас Тухель: Обамеянг в порядке, он готов на 100 процентов
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель отметил, что нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг находится в хорошей форме.
"Мы потратили много времени, думая о том, стоит ли дать ему отдохнуть в матче против "Дармштадта" на прошлой неделе. После Кубка африканских наций Обамеянг вернулся не в лучшем состоянии, но мы быстро поняли, что будет неправильно давать ему перерыв. Он на 100 процентов готов. Очень важно, что Обамеянг будет играть до тех пор, пока может. Он в порядке", - цитирует тренера fourfourtwo.com.
"Мы потратили много времени, думая о том, стоит ли дать ему отдохнуть в матче против "Дармштадта" на прошлой неделе. После Кубка африканских наций Обамеянг вернулся не в лучшем состоянии, но мы быстро поняли, что будет неправильно давать ему перерыв. Он на 100 процентов готов. Очень важно, что Обамеянг будет играть до тех пор, пока может. Он в порядке", - цитирует тренера fourfourtwo.com.
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