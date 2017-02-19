Томас Тухель: Обамеянг в порядке, он готов на 100 процентов

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель отметил, что нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг находится в хорошей форме.



"Мы потратили много времени, думая о том, стоит ли дать ему отдохнуть в матче против "Дармштадта" на прошлой неделе. После Кубка африканских наций Обамеянг вернулся не в лучшем состоянии, но мы быстро поняли, что будет неправильно давать ему перерыв. Он на 100 процентов готов. Очень важно, что Обамеянг будет играть до тех пор, пока может. Он в порядке", - цитирует тренера fourfourtwo.com.