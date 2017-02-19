Усман Дембеле: я не обращаю внимания на статистику

Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле отметил, что не ставит перед собой цель попасть в "Барселону" или "Реал".



"Нет, это не моя цель. Я всегда пытаюсь сделать всё, чтобы вывести мою команду в лидеры, в плане результата. Всё остальное - статистика, на которую я не обращаю внимание. Я хочу делать разницу, забивать голы и отдавать точные передачи. Некоторые статистики возносят меня на пьедестал, на котором я не хочу находиться. Поэтому я не обращаю внимание на это", - цитирует француза goal.com.