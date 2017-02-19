Габигол: это первый гол из многих

Нападающий "Интера" Габриэл Барбоза прокомментировал свой первый гол в составе миланской команды в матче против "Болоньи" (1:0) в двадцать пятом туре итальянской Серии А.



"Это первый гол из многих. Я счастлив. Вперед, "Интер", - написал игрок на своей странице в Инстаграме.