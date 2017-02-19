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Тим Ховард: "Эвертон" - клуб моей жизни
Вратарь клуба MLS "Колорадо Рэпидз" Тим Ховард заявил, что скучает по "Эвертону".
"Я скучаю по "Эвертону", я скучаю по одноклубникам. Когда я смотрю на них каждую субботу, я понимаю это. Я скучаю по этому спуску в подтрибунном тоннеле. "Эвертон" - клуб моей жизни. Я покинул MLS, когда ещё был молодым, мне было 23 года, и всю свою взрослую жизнь я провёл в "Эвертоне". Разумеется, я скучаю. Вернусь ли я после завершения карьеры в качестве сотрудника клуба? Нет, я буду в Мемфисе, по крайней мере до тех пор, пока мои дети не пойдут в колледж. Но я всегда буду послом клуба, будь то в официальном качестве или нет. "Эвертон" - мой клуб", - цитирует Хорварда Liverpool Echo.
"Я скучаю по "Эвертону", я скучаю по одноклубникам. Когда я смотрю на них каждую субботу, я понимаю это. Я скучаю по этому спуску в подтрибунном тоннеле. "Эвертон" - клуб моей жизни. Я покинул MLS, когда ещё был молодым, мне было 23 года, и всю свою взрослую жизнь я провёл в "Эвертоне". Разумеется, я скучаю. Вернусь ли я после завершения карьеры в качестве сотрудника клуба? Нет, я буду в Мемфисе, по крайней мере до тех пор, пока мои дети не пойдут в колледж. Но я всегда буду послом клуба, будь то в официальном качестве или нет. "Эвертон" - мой клуб", - цитирует Хорварда Liverpool Echo.
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