Андреа Белотти: это не противостояние меня с Джеко, это матч между "Торино" и "Ромой"

Нападающий "Торино" Андреа Белотти поделился мнением по поводу предстоящего матча против "Ромы".



"Это не противостояние меня с Джеко, это матч между "Торино" и "Ромой". Римляне показывают хороший футбол, а Джеко является их главной ударной силой. Нам надо сыграть внимательно против него", - передает его слова Football Italia.