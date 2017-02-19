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Андреа Белотти: это не противостояние меня с Джеко, это матч между "Торино" и "Ромой"

Нападающий "Торино" Андреа Белотти поделился мнением по поводу предстоящего матча против "Ромы".

"Это не противостояние меня с Джеко, это матч между "Торино" и "Ромой". Римляне показывают хороший футбол, а Джеко является их главной ударной силой. Нам надо сыграть внимательно против него", - передает его слова Football Italia.
Теги: Торино Рома
Сегодня, 20:09
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