Стефано Пиоли: я рад за Габигола

Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли отметил игру нападающего команды Габигола после победы в матче против "Болоньи" (1:0) в двадцать пятом туре итальянской Серии А.



"Это всегда хорошо, что команда играет до самого конца. В этом и есть смысл спорта. Мы выкладывались изо всех сил, но темп матча был медленным. Наш соперник здорово сыграл в обороне. Единственное чувство, которое я испытываю, - это удовлетворение от проделанной работы. Девять побед в десяти матчах впечатляют, но наши конкуренты играют хорошо, и нам надо сохранять серию. В раздевалке Габигол пригласил всех на бразильский ужин. Я рад за него, что ему удалось забить первый гол", - передает его слова Football Italia.