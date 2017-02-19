Рафаэль Бенитес планирует остаться в "Ньюкасле"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес сообщил, что намерен остаться в клубе и на следующий сезон.



- Я сосредоточен на "Ньюкасле". Мы с помощниками уже начали анализировать трансферный рынок на летнее усиление состава. Главное проблема - мы пока не знаем, в каком турнире будем участвовать, - цитирует Бенитеса Daily Mail.