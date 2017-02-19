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Рафаэль Бенитес планирует остаться в "Ньюкасле"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес сообщил, что намерен остаться в клубе и на следующий сезон.

- Я сосредоточен на "Ньюкасле". Мы с помощниками уже начали анализировать трансферный рынок на летнее усиление состава. Главное проблема - мы пока не знаем, в каком турнире будем участвовать, - цитирует Бенитеса Daily Mail.
Теги: Бенитес Ньюкасл
Сегодня, 21:11
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