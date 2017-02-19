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16:39
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
15:43
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
13:35
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
"Манчестер Юнайтед" вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Кубок Англии
1/8 финала
"Блэкберн Роверс" - "Манчестер Юнайтед" 1:2
Голы: Грэм, 17 - Рэшфорд, 27.
"Блэкберн": Стил, Уильямс, Малгрю, Грир, Лоу, Гатри (Томлинсон, 81), Ленихен, Фини (Махони, 73), Конвей, Эмнес, Грэм (Стоукс, 77).
"МЮ": Ромеро, Дармиан, Смоллинг, Рохо, Янг, Эррера, Кэррик, Лингард (Погба, 62), Мхитарян, Рэшфорд, Марсьяль (Ибрагимович, 62).
Предупреждения: Уильямс, 35, Лингард, 52, Янг, 73.
1/8 финала
"Блэкберн Роверс" - "Манчестер Юнайтед" 1:2
Голы: Грэм, 17 - Рэшфорд, 27.
"Блэкберн": Стил, Уильямс, Малгрю, Грир, Лоу, Гатри (Томлинсон, 81), Ленихен, Фини (Махони, 73), Конвей, Эмнес, Грэм (Стоукс, 77).
"МЮ": Ромеро, Дармиан, Смоллинг, Рохо, Янг, Эррера, Кэррик, Лингард (Погба, 62), Мхитарян, Рэшфорд, Марсьяль (Ибрагимович, 62).
Предупреждения: Уильямс, 35, Лингард, 52, Янг, 73.
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