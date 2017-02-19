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"Манчестер Юнайтед" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Кубок Англии

1/8 финала

"Блэкберн Роверс" - "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Грэм, 17 - Рэшфорд, 27.

"Блэкберн": Стил, Уильямс, Малгрю, Грир, Лоу, Гатри (Томлинсон, 81), Ленихен, Фини (Махони, 73), Конвей, Эмнес, Грэм (Стоукс, 77).

"МЮ": Ромеро, Дармиан, Смоллинг, Рохо, Янг, Эррера, Кэррик, Лингард (Погба, 62), Мхитарян, Рэшфорд, Марсьяль (Ибрагимович, 62).

Предупреждения: Уильямс, 35, Лингард, 52, Янг, 73.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:16
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