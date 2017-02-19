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Эусебиу Сакристан: нам не хватило терпения и спокойствия

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебиу Сакристан назвал поражение на последних минутах матча против "Вильярреала" (0:1) обидным.

"Мы полны решимости и желания добиться побед в матчах. Сегодня нам не хватило терпения и спокойствия в концовке. Соперник добавил, а нам надо было контролировать мяч у чужой штрафной площади. Одно дело, когда команда проигрывает в течение 75 или 90 минут. Проигрывать в добавленное время очень обидно", - цитирует Сакристана AS.
Теги: Реал Сосьедад Вильярреал
Сегодня, 22:05
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