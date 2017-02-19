Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
16:39
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
15:43
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
13:35
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Эусебиу Сакристан: нам не хватило терпения и спокойствия
Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебиу Сакристан назвал поражение на последних минутах матча против "Вильярреала" (0:1) обидным.
"Мы полны решимости и желания добиться побед в матчах. Сегодня нам не хватило терпения и спокойствия в концовке. Соперник добавил, а нам надо было контролировать мяч у чужой штрафной площади. Одно дело, когда команда проигрывает в течение 75 или 90 минут. Проигрывать в добавленное время очень обидно", - цитирует Сакристана AS.
"Мы полны решимости и желания добиться побед в матчах. Сегодня нам не хватило терпения и спокойствия в концовке. Соперник добавил, а нам надо было контролировать мяч у чужой штрафной площади. Одно дело, когда команда проигрывает в течение 75 или 90 минут. Проигрывать в добавленное время очень обидно", - цитирует Сакристана AS.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.