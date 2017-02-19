Харри Кейн: я хочу играть в каждом матче

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал победу своей команды в матче против "Фулхэма" (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии.



"Мы играли очень и очень хорошо. Должны были забивать на несколько голов больше, чем получилось. Главный тренер уже хотел меня заменить, а я забил третий гол. Я в полном порядке, хочу играть в каждом матче. Эти победы добавляют нам уверенности", - цитирует Кейна ВВС.