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Харри Кейн: я хочу играть в каждом матче

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал победу своей команды в матче против "Фулхэма" (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

"Мы играли очень и очень хорошо. Должны были забивать на несколько голов больше, чем получилось. Главный тренер уже хотел меня заменить, а я забил третий гол. Я в полном порядке, хочу играть в каждом матче. Эти победы добавляют нам уверенности", - цитирует Кейна ВВС.
Теги: Кейн Тоттенхэм
Вчера, 22:33
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