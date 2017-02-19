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Матч "Кельна" и "Шальке" завершился ничьей

В матче 21-го тура чемпионата Германии "Кельн" на своем поле сыграл вничью с "Шальке" со счетом 1:1.

Чемпионат Германии

21 тур

"Кёльн" - "Шальке-04" 1:1

Гол: Модест, 44 - Шёпф, 3

"Кельн": Кесслер, Ольковски, Рауш, Хайнц, Суботич, Соренсен, Хектор, Хёгер, Йойич (Цоллер, 75), Модест, Осако

"Шальке 04": Ферман, Колашинац, Налдо, Хёведес, Бадштубер, Шёпф, Горецка, Стамбули, Калиджиури (Мейер, 67), Бенталеб (Керер, 90+2), Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 78)

Предупреждения: Суботич, 22, Стамбули, 51, Налдо, 59, Соренсен, 72, Шёпф, 82
Теги: Кельн Шальке
Вчера, 22:36
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