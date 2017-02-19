Матч "Кельна" и "Шальке" завершился ничьей

В матче 21-го тура чемпионата Германии "Кельн" на своем поле сыграл вничью с "Шальке" со счетом 1:1.



Чемпионат Германии



21 тур



"Кёльн" - "Шальке-04" 1:1



Гол: Модест, 44 - Шёпф, 3



"Кельн": Кесслер, Ольковски, Рауш, Хайнц, Суботич, Соренсен, Хектор, Хёгер, Йойич (Цоллер, 75), Модест, Осако



"Шальке 04": Ферман, Колашинац, Налдо, Хёведес, Бадштубер, Шёпф, Горецка, Стамбули, Калиджиури (Мейер, 67), Бенталеб (Керер, 90+2), Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 78)



Предупреждения: Суботич, 22, Стамбули, 51, Налдо, 59, Соренсен, 72, Шёпф, 82