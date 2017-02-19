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Николас Пареха может сыграть против "Лестера"

Защитник "Севильи" Николас Пареха приступил к тренировкам в общей группе.

Как передает AS, аргентинский футболист может принять участие в матче против "Лестера" в рамках Лиги Чемпионов.
Теги: Пареха Севилья Лестер
Вчера, 23:06
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