Джанлуиджи Доннарумма начнет переговоры с "Миланом" по поводу нового контракта

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может продлить контракт с клубом, сообщает Tmw.



Агент вратаря Мино Райола в конце месяца начнет переговоры с представителями "россонери" по поводу нового соглашения. Агент рассчитывает, что его клиент по новому контракту будет получать 4 миллиона евро за сезон.