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Джанлуиджи Доннарумма начнет переговоры с "Миланом" по поводу нового контракта

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может продлить контракт с клубом, сообщает Tmw.

Агент вратаря Мино Райола в конце месяца начнет переговоры с представителями "россонери" по поводу нового соглашения. Агент рассчитывает, что его клиент по новому контракту будет получать 4 миллиона евро за сезон.
Теги: Доннарумма Милан
Вчера, 23:12
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