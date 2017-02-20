Вратарь-«пончик», бомбардир-каменщик и тренер-меценат. Чем так крут Кубок Англии

Старейший футбольный турнир планеты – одно из немногих мест для сказки в нашей прозаичной жизни: «Линкольн Сити» из 5-го дивизиона обыграл в гостях «Бёрнли», также в 1/4 финала пробился «Милуолл» из 3-го, победивший действующего чемпиона Англии «Лестер». А в понедельник о том, как бьются мужики из 5-й лиги, узнает «Арсенал».Причём забавно, что победитель пары «Саттон Юнайтед» – «Арсенал» попадает как раз на «Линкольн». Единственное, чем запомнился «Бёрнли» в том матче – нелепая симуляция недавнего ненавистника симулянтов Джоуи Бартона.Четвертьфинальная пара из клубов 5-го дивизиона – это чересчур даже для научной фантастики, однако сам факт приезда «Арсенала», даже если Венгер побережёт своих звёзд, является грандиозным событием в истории клуба, о существовании которого мы не должны были узнать. Такой жеребьёвке болельщики команды радовались словно победе.Поклонникам «Арсенала» не придётся тащиться в неизведанные дали: Саттон – это один из районов Большого Лондона, правда, находящийся на южной окраине. Пока уставшие от конфузов Арсена Венгера болельщики сдают билеты на ответный матч против «Баварии» на «Эмирейтс», их с распростёртыми объятиями ждёт гостевая трибуна 5-тысячного (правда, сидячих мест — всего 764) «Гандер Грин Лэйн» (да, это не Россия, где матч был бы обязательно перенесён в другое место и утратил бы весь шарм). Полное погружение в атмосферу игры, не то что на верхотуре северолондонской громадины.Из-за своих проблем со здоровьем на искусственном поле «Саттона» не сыграет Дэнни Уэлбек, под вопросом участие Лорана Косьельни. Хотя отправиться на матч парням стоило хотя бы ради того, чтобы побывать в гостевой раздевалке стадиона. Хотя не исключено, что после поражения в Мюнхене 1:5, эта раздевалка будет игрокам «Арсенала» милее, чем подтрибунка «Альянс-Арены».Впрочем, кое-кто в Саттоне помнит, каково принимать больших гостей. В 1989 году команда выбила из Кубка «Ковентри», который выиграл трофей 1,5 года назад. Автор победного гола Мэтт Ханлан позже рассказывал, что по эмоциям тот день может сравниться разве что с днями рождения его детей. На следующий день простой каменщик не мог работать: к герою «Саттона» рвались журналисты, а вечером BBC пригласило его на вечернее шоу. В следующий раз непрофессиональный клуб выбил команду высшего дивизиона только спустя 24 года.В свои 50 Ханлан продолжает работать строителем, а его бывший партнёр Тони Рэйнс – водителем такси. Вряд ли сильно изменится жизнь и нынешних игроков «Саттона», однако им, в отличие от таких же работяг, будет что рассказать детям и внукам.К слову, таксист Рэйнс перед матчем предыдущего раунда с «Лидсом» предупреждал претендента на выход в Премьер-лигу о возможности сенсации при отсутствии должного отношения к делу. Так и вышло: гол капитана «Саттона» Джейми Коллинза оказался единственным засчитанным (хозяева забивали ещё и из офсайда) в этой встрече.Естественно, фанатов было не удержать.Болельщики были готовы носить игроков на руках, в том числе и Крэйга Истмонда, который в 2010-м году даже был заявлен за «Арсенал» в Лиге чемпионов, а теперь сыграет против команды Арсена Венгера.Визави француза станет Пол Досуэлл. Отец семерых детей Тренер «Саттона» имеет успешную строительную фирму в Гэмпшире и... нет, не получает зарплату, а вкладывает в клуб! Вот уже 9 лет по 40 тысяч фунтов в год. Первое, за что взялся Досуэлл, придя в «Саттон» – инфраструктура, находившаяся в ужасном состоянии. Пару лет он назад именно он оплатил установку искусственного поля 3-го поколения, предоставив руководству беспроцентную ссуду на 500 тысяч фунтов. Столько же «Саттон» получил за проход в 1/8 финала Кубка Англии. Думается, после матча с «Арсеналом» руководство сможет возместить тренеру расходы.И всё же лицом «Саттона» сейчас является ни удивительный тренер, ни бывший игрок «Арсенала», а играющий тренер вратарей Уэйн Шоу. 125-киллограммовый парня, который расположится на скамейке запасных, во время матча с «Арсеналом» увидит весь мир. Уэйн давненько не играл по-серьёзному и говорит о том, что успех – заслуга игравших партнёров. Но свой вклад он вносит: следит за состоянием поля, занимается социальной активностью клуба, в том числе школой для ребят с нарушенной координацией. Уэйн живёт в 85 милях от стадиона и уезжает домой только в четверг, после рабочих понедельника, вторника и среды. В субботу – возвращается на игру. Команда же собирается по вторникам и четвергам, поскольку все футболисты совмещают футбол с другой работой.Пожалуй, такую самобытную команду стоит наградить зрительским вниманием, тем более что «Матч-ТВ» такую возможность предоставит. Быть может, и в РФС, не разрешившем любительскому «Шахтёру» из Пешелани сыграть в 1/32 Кубка России с «Шинником» на своём стадионе, кто-то посмотрит эту игру и поймёт, каким же крутым праздником может быть большой футбол для малюсенькой команды и её болельщиков. По мне, это то, ради чего и стоит продолжать играть кубки страны.