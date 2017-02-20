"Барселона" вырвала победу над "Леганесом", Месси сделал дубль

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома дожала "Леганес". В компенсированное время Лионель Месси забил гол с пенальти.



Чемпионат Испании. 23 тур



"Барселона" - "Леганес" - 2:1



Голы: Месси, 5, 90+2 (пен.), Лопес, 83



"Барселона": тер Стеген - Матье, Умтити, Динь, Серджи Роберто - Ракитич, Андре Гомеш, (Иньеста, 85), Рафинья, (Денис Суарес, 87), - Неймар, Месси, Суарес.



"Леганес": Яго Эррерин - Мантовани, Рико, Тито, Сиовас - Пирес, Моран, (Лопес, 76), Шимановски, Адамес, Эль-Жар - Герреро.



Предупреждения: Суарес, 47, Мантовани, 63