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"Милан" дома выиграл у "Фиорентины"

"Милан" переиграл "Фиорентину" в домашнем матче 25-го тура первенства Италии.

Чемпионат Италии. 25 тур

"Милан" - "Фиорентина" - 2:1

Голы: Куцка, 16, Калинич, 20, Деулофеу, 31

"Милан": Доннарумма, Абате, Гомес, Палетта, Вангиони, Соса (Поли, 86), Куцка (Сапата, 73), Пашалич, Бакка, Сусо, Деулофеу (Бертолаччи, 73)

"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Родригес, Сальседо, Кьеза (Бадель, 71), Кристофоро (Тельо, 71), Санчес, Фалеро, Иличич (Сапонара, 81), Валеро, Калинич

Предупреждения: Сальседо, 44, Вангиони, 45+1, Гомес, 51, Фалеро, 51, Сусо, 74.
Теги: Милан Фиорентина
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