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Вчера 23:27
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Вчера 22:57
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Дмитрий Селюк: хоть я и агент Бассогога, но "Локомотиву" повезло, что он перешел не к ним (3)
Вчера 22:36
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Вчера 20:04
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Тим Ховард: "Эвертон" - клуб моей жизни
Вчера 19:51
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Вчера 16:39
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Вчера 16:26
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Вчера 15:35
Томас Мюллер: мы показали характер
Томас Мюллер: мы показали характер
"ПСЖ" не смог одолеть "Тулузу"
"ПСЖ" сыграл вничью с "Тулузой" в рамках 26-го тура Чемпионата Франции. Парижане набрали 56 очков и вместе с "Ниццей" делят второе место в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. 26 тур
"ПСЖ" - "Тулуза" - 0:0
"ПСЖ": Трапп - Маркиньос, Максвелл, Орье, Кимпембе - Рабьо, Мотта, Лукас Моура, (Бен-Арфа, 78), Нкунку, (Верратти, 46), Дракслер, (Пасторе, 71), - Кавани.
"Тулуза": Лафон - Диоп, Мубандже, Амьен Аду, Жюльен - Блен, (Яго, 61), Пи, (Сомалиа, 56), Трехо, (Тойвонен, 83), - Брэйтуэйт, Делор, Жан.
Предупреждения: Кимпембе, 17, Амьен Аду, 38, Яго, 72.
Чемпионат Франции. 26 тур
"ПСЖ" - "Тулуза" - 0:0
"ПСЖ": Трапп - Маркиньос, Максвелл, Орье, Кимпембе - Рабьо, Мотта, Лукас Моура, (Бен-Арфа, 78), Нкунку, (Верратти, 46), Дракслер, (Пасторе, 71), - Кавани.
"Тулуза": Лафон - Диоп, Мубандже, Амьен Аду, Жюльен - Блен, (Яго, 61), Пи, (Сомалиа, 56), Трехо, (Тойвонен, 83), - Брэйтуэйт, Делор, Жан.
Предупреждения: Кимпембе, 17, Амьен Аду, 38, Яго, 72.
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