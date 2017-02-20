"ПСЖ" не смог одолеть "Тулузу"

"ПСЖ" сыграл вничью с "Тулузой" в рамках 26-го тура Чемпионата Франции. Парижане набрали 56 очков и вместе с "Ниццей" делят второе место в турнирной таблице.



Чемпионат Франции. 26 тур



"ПСЖ" - "Тулуза" - 0:0



"ПСЖ": Трапп - Маркиньос, Максвелл, Орье, Кимпембе - Рабьо, Мотта, Лукас Моура, (Бен-Арфа, 78), Нкунку, (Верратти, 46), Дракслер, (Пасторе, 71), - Кавани.



"Тулуза": Лафон - Диоп, Мубандже, Амьен Аду, Жюльен - Блен, (Яго, 61), Пи, (Сомалиа, 56), Трехо, (Тойвонен, 83), - Брэйтуэйт, Делор, Жан.



Предупреждения: Кимпембе, 17, Амьен Аду, 38, Яго, 72.