Илья Кутепов: супруга взглянет на мои ноги: "Лучше бы ты был не футболистом"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал про свои ноги, которые иногда раздувает так, что невозможно надеть бутсы.– Эх, видели бы вы мои ноги после встреч. И черные ногти, и все ссадины, которые только можно вообразить. С мальчишеского возраста преследует. Я удивляться перестал.– Вот им я показал бы свои ноги. Супруга взглянет: "Лучше ты был бы не футболистом…". Гематомы, ссадины, оттоптанные ногти – у этой истории нет конца. С ногтями месяцами мучился!– Больно, когда ногу в бутсу затолкать не можешь, не лезет. Настолько опухла. А нужно идти тренироваться. Уколы здесь не помогут – палец раздувается, пульсирует… Ты думать ни о чем больше не можешь.– Никто не будет ждать, пока спадет отек под ногтем. Надо сжимать зубы и запихивать ногу. Потом как-то заставлять себя бить по мячу. Не заставишь – на твоем месте будет тренироваться другой. Это я не говорю про случаи тяжелее. На прошлом сборе столкнулись с Денисом Кутиным. Казалось бы, обычное занятие. У него – сотрясение мозга.