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Илья Кутепов: супруга взглянет на мои ноги: "Лучше бы ты был не футболистом"
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал про свои ноги, которые иногда раздувает так, что невозможно надеть бутсы.
- Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков был шокирован – увидел после матча в раздевалке ноги Кости Зырянова. В кровоподтеках, ногти черные.
– Эх, видели бы вы мои ноги после встреч. И черные ногти, и все ссадины, которые только можно вообразить. С мальчишеского возраста преследует. Я удивляться перестал.
– Кому-то кажется, жизнь футболиста – сплошной праздник.
– Вот им я показал бы свои ноги. Супруга взглянет: "Лучше ты был бы не футболистом…". Гематомы, ссадины, оттоптанные ногти – у этой истории нет конца. С ногтями месяцами мучился!
– Так больно?
– Больно, когда ногу в бутсу затолкать не можешь, не лезет. Настолько опухла. А нужно идти тренироваться. Уколы здесь не помогут – палец раздувается, пульсирует… Ты думать ни о чем больше не можешь.
– Прекрасно вас понимаю.
– Никто не будет ждать, пока спадет отек под ногтем. Надо сжимать зубы и запихивать ногу. Потом как-то заставлять себя бить по мячу. Не заставишь – на твоем месте будет тренироваться другой. Это я не говорю про случаи тяжелее. На прошлом сборе столкнулись с Денисом Кутиным. Казалось бы, обычное занятие. У него – сотрясение мозга.
СЭ
- Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков был шокирован – увидел после матча в раздевалке ноги Кости Зырянова. В кровоподтеках, ногти черные.
– Эх, видели бы вы мои ноги после встреч. И черные ногти, и все ссадины, которые только можно вообразить. С мальчишеского возраста преследует. Я удивляться перестал.
– Кому-то кажется, жизнь футболиста – сплошной праздник.
– Вот им я показал бы свои ноги. Супруга взглянет: "Лучше ты был бы не футболистом…". Гематомы, ссадины, оттоптанные ногти – у этой истории нет конца. С ногтями месяцами мучился!
– Так больно?
– Больно, когда ногу в бутсу затолкать не можешь, не лезет. Настолько опухла. А нужно идти тренироваться. Уколы здесь не помогут – палец раздувается, пульсирует… Ты думать ни о чем больше не можешь.
– Прекрасно вас понимаю.
– Никто не будет ждать, пока спадет отек под ногтем. Надо сжимать зубы и запихивать ногу. Потом как-то заставлять себя бить по мячу. Не заставишь – на твоем месте будет тренироваться другой. Это я не говорю про случаи тяжелее. На прошлом сборе столкнулись с Денисом Кутиным. Казалось бы, обычное занятие. У него – сотрясение мозга.
СЭ
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