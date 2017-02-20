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Гаджи Гаджиев: пока "Амкару" не удалось до конца решить вопрос комплектования команды

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подвел итоги второго сбора команды в Турции и рассказал о необходимости усиления линии обороны.

"В целом, сбор провели нормально, все запланированные мероприятия выполнили. Но к сожалению, нам пока не удалось до конца решить вопрос комплектования команды.

Как минимум, нам нужен еще один игрок для укрепления резерва в линии защиты, ослабленной после ухода Джикия", - цитирует Гаджиева официальный сайт "Амкара".
Теги: Гаджиев Амкар
Сегодня, 02:30
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