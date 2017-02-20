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Александр Зуев выбрал в "Крыльях Советов" 27-й номер, Александр Глеб – 11-й (фото)

Новички "Крыльев Советов", оформившие соглашения с командой в зимнее трансферное окно, определились с игровыми номерами.

Али Гаджибеков выбрал номер 5, Александр Глеб – 11, Срджан Мияилович – 20, Сандро Цвейба – 22, Александр Зуев – 27, Павел Кудряшов – 28, Георгий Зотов – 31.

Сегодня у футболистов было два занятия . Первое – теория, второе – тренировка на поле. Александр Зуев и Сандро Цвейба, прибывшие накануне, тренировались в общей группе, сообщает официальный сайт "Крыльев".

Завтра самарцы проведут очередной контрольный матч. Соперник – один из лидеров ФНЛ "Тосно". Начало игры в 18:00.

Теги: Крылья Советов
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