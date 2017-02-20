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Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
Владимир Габулов: в "Арсенале" микроклимат хороший, тренируемся на позитиве
Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов рассказал о завершающем подготовку сборе команды в Турции.
- Сборы длятся не одну неделю. Как легче преодолеть рутину подготовительного периода?
- С течением времени начинаешь понимать, что многое зависит от себя самого, от настроя, с которым работаешь, от той цели, которую поставил перед собой. Если нацелился на определенный результат, обязательно его добьешься, приведешь организм в порядок и наберешь оптимальную форму.
- Общение с семьей помогает?
- Не проходит ни дня без общения с супругой, сыном и дочкой. Это самое дорогое, что есть у меня. Данэлу 11 лет, он занимается футболом, играет на той же позиции, что и папа. Амелии всего два годика. Для каждого футболиста семья на первом месте. Но еще важна и атмосфера внутри коллектива.
- Как проходит заключительный этап подготовки в Турции?
- В рабочем ритме. Чувствуется, что все ребята объединены одной целью, никто не филонит. Микроклимат в "Арсенале" хороший, тренируемся на позитиве.
ФК "Арсенал" Тула
- Сборы длятся не одну неделю. Как легче преодолеть рутину подготовительного периода?
- С течением времени начинаешь понимать, что многое зависит от себя самого, от настроя, с которым работаешь, от той цели, которую поставил перед собой. Если нацелился на определенный результат, обязательно его добьешься, приведешь организм в порядок и наберешь оптимальную форму.
- Общение с семьей помогает?
- Не проходит ни дня без общения с супругой, сыном и дочкой. Это самое дорогое, что есть у меня. Данэлу 11 лет, он занимается футболом, играет на той же позиции, что и папа. Амелии всего два годика. Для каждого футболиста семья на первом месте. Но еще важна и атмосфера внутри коллектива.
- Как проходит заключительный этап подготовки в Турции?
- В рабочем ритме. Чувствуется, что все ребята объединены одной целью, никто не филонит. Микроклимат в "Арсенале" хороший, тренируемся на позитиве.
ФК "Арсенал" Тула
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