Луис Энрике: "Барселоне" необходима любовь, а не освистывание

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал игру против "Леганеса" (2:1) в матче чемпионата Испании.



"Я отвечаю за команду перед болельщиками. Игрокам сейчас необходима любовь, а не освистывание. За что освистали Андре Гомеса. Это просто бессмысленно, но быть недовольными - это тоже их право. Но это вызывает у меня раздражение", - цитирует Энрике Movistar Partidazo.