Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Луис Энрике: "Барселоне" необходима любовь, а не освистывание

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал игру против "Леганеса" (2:1) в матче чемпионата Испании.

"Я отвечаю за команду перед болельщиками. Игрокам сейчас необходима любовь, а не освистывание. За что освистали Андре Гомеса. Это просто бессмысленно, но быть недовольными - это тоже их право. Но это вызывает у меня раздражение", - цитирует Энрике Movistar Partidazo.
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 03:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.