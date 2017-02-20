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Андрес Иньеста стал вторым футболистом, сыгравшим 400 матчей за "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста вышел на поле в матче 23-го тура Примеры против "Леганеса" (2:1) на 80-й минуте игры, заменив Андре Гомеша.

Данная встреча стала для 32-летнего испанца 400-й за сине-гранатовых в рамках чемпионата Испании.

Иньеста стал вторым игроком "Барселоны", которому удалось достичь данной отметки. Лидером является экс-полузащитник каталонской команды Хави, на счету которого значатся 505 матчей в Примере.

Газета.ru
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 08:12
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