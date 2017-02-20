Президент "Барселоны": у нас все хорошо, если не брать в расчет поражение от "ПСЖ"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу опроверг информацию о том, что игроки команды не уверены в своем главном тренере Луисе Энрике.



"Наша команда - по-прежнему единый коллектив, который преследует высокие цели. Если не брать в расчет поражении от "ПСЖ", то у нас все хорошо", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.