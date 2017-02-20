Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Президент "Барселоны": у нас все хорошо, если не брать в расчет поражение от "ПСЖ"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу опроверг информацию о том, что игроки команды не уверены в своем главном тренере Луисе Энрике.

"Наша команда - по-прежнему единый коллектив, который преследует высокие цели. Если не брать в расчет поражении от "ПСЖ", то у нас все хорошо", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
Теги: Барселона
Сегодня, 08:36
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.