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Дмитрий Булыкин: кто лучше выйдет из зимней паузы, тот и поборется за чемпионство

Экс- форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что чемпионат России выиграет та команда, которая лучше справится с переходом от сборов к официальным матчам.

- "Спартак", конечно, хорошо сейчас выступает. Но все будет видно, как команды выйдут из зимней паузы. Потому что это большой стресс как для футболистов, так и для команд.

Кто лучше из него выйдет, у кого футболисты опытнее, кто может подсказать молодым игрокам, что нужно делать и как делать, те и проведут остаток чемпионата на хорошей ноте и могут побороться за чемпионство, – цитирует Булыкина "СпортFM".
Теги: Булыкин
Сегодня, 08:41
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