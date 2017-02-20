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Жозе Моуринью: "Челси" почти чемпионы, им нечем себя занять кроме Кубка Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Англии, согласно которой его команда 11 марта в четвертьфинале встретится с "Челси".

"Пока у меня нет никаких комментариев, так как сейчас я должен сыграть ответный матч с "Сент-Этьеном", потом провести финал, а затем, я надеюсь, сыграть со следующим оппонентом в Лиге Европы. Мы также должны попасть в четверку в Премьер Лиге, так что мне много, о чем надо подумать.

Вероятно, "Челси" уже могут думать об этом матче, потому что они без пяти минут чемпионы и им нечем больше себя занять, кроме выступления в Кубке Англии. Это для них важно. Матч состоится чуть ли не через месяц, так что сейчас тут не о чем говорить", - цитирует Моуринью "МЮ" в России.
Теги: Моуринью Челси
Сегодня, 09:21
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