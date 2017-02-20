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Гаиска Мендьета: Россия заслужила ЧМ-2018, в стране отличная футбольная культура
Россия заслужила право проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018, в стране отличная футбольная культура, заявил бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета.
"Я думаю, что футбол всегда был важен для России, поэтому здорово, что Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут именно здесь. Я думаю, что Россия заслужила это право, так что это должны быть успешные мероприятия.
Я приезжал в Россию несколько раз с разными клубами. Мне кажется, здесь отличная футбольная культура", - сказал Мендьета.
Р-Спорт
"Я думаю, что футбол всегда был важен для России, поэтому здорово, что Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут именно здесь. Я думаю, что Россия заслужила это право, так что это должны быть успешные мероприятия.
Я приезжал в Россию несколько раз с разными клубами. Мне кажется, здесь отличная футбольная культура", - сказал Мендьета.
Р-Спорт
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