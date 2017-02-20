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"Ростов" поздравил Ивана Данильянца с днем рождения

Сегодня день рождения у главного тренера "Ростова" Ивана Данильянца, передает официальный сайт клуба.

"Уважаемый Иван Альбертович, коллектив ФК "Ростов" поздравляет вас с этим праздником! Желаем счастья, побед и конечно же здоровья. Пускай Вас обходят стороной неудачи и поражения!", - сообщила пресс-служба ФК "Ростов".
Теги: Данильянц Ростов
Сегодня, 10:14
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№3 Написал: Вадим Лазовский (Сегодня, 11:19) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
в следущем матче Локомотив -:- Спартак ..должны выйти и отсосать как обычно ..Каррера...........
Регистрация: 4.02.2017
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 10:26) #
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Здоровья и успехов!

"Жнём " - какое- странное слово , новостники
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 10:20) #
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Болеет за:
«Ростов»
Здоровья и успехов , как говориться , в труде !
Регистрация: 23.09.2016
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