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"Анжи" перевел троих игроков "молодежки" в основную команду

Решением главного тренерского штаба "Анжи" к тренировкам первой команды на постоянной основе привлечены Магомед Эльмурзаев, Залимхан Юсупов и Багаутдин Рикматуллаев, информирует официальный сайт клуба.

19 февраля молодые футболисты провели первую тренировку в основном составе.
Теги: Анжи
Сегодня, 10:53
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