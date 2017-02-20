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"Спартак" отправился на третий сбор в Испанию
"Спартак" завершит в Испании подготовку ко второй части сезона. Сегодня утром команда собралась в аэропорту Шереметьево, откуда вылетела в испанскую Малагу.
Третий сбор "Спартака", как и второй, пройдет в Испании. Разница в том, что теперь «Спартак» будет базироваться не в Эстепоне, а в Марбелье.
Из Москвы в Малагу отправились 13 игроков: Сергей Песьяков, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Игорь Леонтьев, залечивший повреждение Денис Кутин, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Артём Тимофеев, Денис Давыдов.
В Испании к команде присоединятся Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Маурисио, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриано.
В понедельник после прилета красно-белых запланирована вечерняя тренировка. Напомним, что в Испании спартаковцы проведут два спарринга с норвежскими клубами. 26 февраля сыграют с "Сарпсборгом 08", а 28 февраля встретятся с "Волеренгой".
ФК "Спартак"
Третий сбор "Спартака", как и второй, пройдет в Испании. Разница в том, что теперь «Спартак» будет базироваться не в Эстепоне, а в Марбелье.
Из Москвы в Малагу отправились 13 игроков: Сергей Песьяков, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Игорь Леонтьев, залечивший повреждение Денис Кутин, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Артём Тимофеев, Денис Давыдов.
В Испании к команде присоединятся Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Маурисио, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриано.
В понедельник после прилета красно-белых запланирована вечерняя тренировка. Напомним, что в Испании спартаковцы проведут два спарринга с норвежскими клубами. 26 февраля сыграют с "Сарпсборгом 08", а 28 февраля встретятся с "Волеренгой".
ФК "Спартак"
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