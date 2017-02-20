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"Спартак" отправился на третий сбор в Испанию

"Спартак" завершит в Испании подготовку ко второй части сезона. Сегодня утром команда собралась в аэропорту Шереметьево, откуда вылетела в испанскую Малагу.

Третий сбор "Спартака", как и второй, пройдет в Испании. Разница в том, что теперь «Спартак» будет базироваться не в Эстепоне, а в Марбелье.

Из Москвы в Малагу отправились 13 игроков: Сергей Песьяков, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Игорь Леонтьев, залечивший повреждение Денис Кутин, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Артём Тимофеев, Денис Давыдов.

В Испании к команде присоединятся Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Маурисио, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриано.

В понедельник после прилета красно-белых запланирована вечерняя тренировка. Напомним, что в Испании спартаковцы проведут два спарринга с норвежскими клубами. 26 февраля сыграют с "Сарпсборгом 08", а 28 февраля встретятся с "Волеренгой".

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 11:59
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№4 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:44) #
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Цитата: Sergey Nasirov_2
Зачем? Им еще играть в чемпионате!

Ну и что? Главное, что к такой игре интерес будет огромный. Не знаю как болельщикам других клубов, но любой болельщик ЦСКА или спартака наверняка бы предпочел товарняк ЦСКА-спартак, товарняку ЦСКА (спартак) - сарпсборг 08.

Цитата: ajax101
Игроки на такие матчи выходят запредельно мотивированными,

Тем интереснее.
Регистрация: 7.03.2016
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
ЦСКА тренируется в Испании. Спартак там же... Можно было бы и дерби-товарняк сгонять. Было бы интересно. Многие по такому случаю даже на выезд бы рванули.


Дерби - это особая атмосфера, заряженность на борьбу, желание победить во что бы то ни стало. Для товарищеского матча - слишком "громкая вывеска".
Игроки на такие матчи выходят запредельно мотивированными, вне зависимости, товарищеский матч или календарный. Без травм не обойдётся.
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:28) #
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мяч квадратный,
Зачем? Им еще играть в чемпионате!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:04) #
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ЦСКА тренируется в Испании. Спартак там же... Можно было бы и дерби-товарняк сгонять. Было бы интересно. Многие по такому случаю даже на выезд бы рванули.
Регистрация: 7.03.2016
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