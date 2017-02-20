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Илья Геркус: процесс ухода Миранчука близок к завершению
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о трансферных задачах клуба до закрытия зимнего окна.
- До закрытия трансферного окна остается пять дней. Усилится ли кем-то "Локомотив" в эти сроки?
- Мы нацелены на это. Не исключено, что трансферная интрига сохранится до последнего дня.
- Информация об интересе к 22-летнему центральному защитнику чилийского "Универсидад Католика" соответствует действительности?
- На данный момент такого интереса нет.
- "Локомотив" уже объявил о подписании английского защитника Колкера, потом был дан отбой. Причины — финансовые? Или смутили некоторые особенности поведения Колкера?
- На заключительном этапе переговоров футболист засомневался. Возникли дополнительные вопросы, уточнения, которые касались и финансового аспекта. В итоге сделка сорвалась. В текущей трансферной компании "Локомотив" несколько стеснен в возможностях и потому осторожен. Мы не готовы на большие траты. И не имеем права на ошибку.
- То есть трансферный бюджет клуба ограничен?
- Он не безграничен, скажем так. И серьезные требования предъявляет финансовый "фейр плей".
- Если я правильно понимаю, идет поиск нападающего и центрального защитника.
- Плюс, в идеале, футболистов на фланги.
- Много крови у вас выпила вся эта история с Миранчуком?
- Пара литров еще осталась. Вообще осадок тяжелый, конечно. Итоги будем подводить, когда все закончится. Не стану скрывать, переход Алексея в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен. Даже так: процесс близок к завершению.
- Давайте уточним. Алексей Миранчук отозвал заявление об уходе из "Локомотива". Но это не значит, что он не уйдет?
- Пока все идет к продаже. Основной приоритет самого футболиста – продолжить карьеру в другом клубе. Мы хотим его оставить, но Алексей видит себя не в "Локомотиве". В такой ситуации продать игрока с выгодой для клуба – логичный шаг. В этом направлении мы и работаем.
- Если Миранчук видит себя в другом клубе, зачем он забирал заявление?
- Потому что заявление об уходе – рискованный и неправовой способ покинуть клуб. Правильный способ – чтобы клуб-покупатель обратился к нам с просьбой о трансфере. Это, собственно, сейчас и происходит.
- Вопрос может решиться в текущее трансферное окно?
- Да, с высокой долей вероятности - в ближайшее время.
Советский спорт
- До закрытия трансферного окна остается пять дней. Усилится ли кем-то "Локомотив" в эти сроки?
- Мы нацелены на это. Не исключено, что трансферная интрига сохранится до последнего дня.
- Информация об интересе к 22-летнему центральному защитнику чилийского "Универсидад Католика" соответствует действительности?
- На данный момент такого интереса нет.
- "Локомотив" уже объявил о подписании английского защитника Колкера, потом был дан отбой. Причины — финансовые? Или смутили некоторые особенности поведения Колкера?
- На заключительном этапе переговоров футболист засомневался. Возникли дополнительные вопросы, уточнения, которые касались и финансового аспекта. В итоге сделка сорвалась. В текущей трансферной компании "Локомотив" несколько стеснен в возможностях и потому осторожен. Мы не готовы на большие траты. И не имеем права на ошибку.
- То есть трансферный бюджет клуба ограничен?
- Он не безграничен, скажем так. И серьезные требования предъявляет финансовый "фейр плей".
- Если я правильно понимаю, идет поиск нападающего и центрального защитника.
- Плюс, в идеале, футболистов на фланги.
- Много крови у вас выпила вся эта история с Миранчуком?
- Пара литров еще осталась. Вообще осадок тяжелый, конечно. Итоги будем подводить, когда все закончится. Не стану скрывать, переход Алексея в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен. Даже так: процесс близок к завершению.
- Давайте уточним. Алексей Миранчук отозвал заявление об уходе из "Локомотива". Но это не значит, что он не уйдет?
- Пока все идет к продаже. Основной приоритет самого футболиста – продолжить карьеру в другом клубе. Мы хотим его оставить, но Алексей видит себя не в "Локомотиве". В такой ситуации продать игрока с выгодой для клуба – логичный шаг. В этом направлении мы и работаем.
- Если Миранчук видит себя в другом клубе, зачем он забирал заявление?
- Потому что заявление об уходе – рискованный и неправовой способ покинуть клуб. Правильный способ – чтобы клуб-покупатель обратился к нам с просьбой о трансфере. Это, собственно, сейчас и происходит.
- Вопрос может решиться в текущее трансферное окно?
- Да, с высокой долей вероятности - в ближайшее время.
Советский спорт
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