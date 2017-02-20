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Илья Геркус: процесс ухода Миранчука близок к завершению

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о трансферных задачах клуба до закрытия зимнего окна.

- До закрытия трансферного окна остается пять дней. Усилится ли кем-то "Локомотив" в эти сроки?

- Мы нацелены на это. Не исключено, что трансферная интрига сохранится до последнего дня.

- Информация об интересе к 22-летнему центральному защитнику чилийского "Универсидад Католика" соответствует действительности?

- На данный момент такого интереса нет.

- "Локомотив" уже объявил о подписании английского защитника Колкера, потом был дан отбой. Причины — финансовые? Или смутили некоторые особенности поведения Колкера?

- На заключительном этапе переговоров футболист засомневался. Возникли дополнительные вопросы, уточнения, которые касались и финансового аспекта. В итоге сделка сорвалась. В текущей трансферной компании "Локомотив" несколько стеснен в возможностях и потому осторожен. Мы не готовы на большие траты. И не имеем права на ошибку.

- То есть трансферный бюджет клуба ограничен?

- Он не безграничен, скажем так. И серьезные требования предъявляет финансовый "фейр плей".

- Если я правильно понимаю, идет поиск нападающего и центрального защитника.

- Плюс, в идеале, футболистов на фланги.

- Много крови у вас выпила вся эта история с Миранчуком?

- Пара литров еще осталась. Вообще осадок тяжелый, конечно. Итоги будем подводить, когда все закончится. Не стану скрывать, переход Алексея в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен. Даже так: процесс близок к завершению.

- Давайте уточним. Алексей Миранчук отозвал заявление об уходе из "Локомотива". Но это не значит, что он не уйдет?

- Пока все идет к продаже. Основной приоритет самого футболиста – продолжить карьеру в другом клубе. Мы хотим его оставить, но Алексей видит себя не в "Локомотиве". В такой ситуации продать игрока с выгодой для клуба – логичный шаг. В этом направлении мы и работаем.

- Если Миранчук видит себя в другом клубе, зачем он забирал заявление?

- Потому что заявление об уходе – рискованный и неправовой способ покинуть клуб. Правильный способ – чтобы клуб-покупатель обратился к нам с просьбой о трансфере. Это, собственно, сейчас и происходит.

- Вопрос может решиться в текущее трансферное окно?

- Да, с высокой долей вероятности - в ближайшее время.

Советский спорт
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 12:29
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6
(2)
№6 Написал: vlees (Сегодня, 12:52) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Странная история с Миранчуком. Либо у него звездная болезнь активизировалась, либо агент хорошенько мозги промыл. Клуб то вроде как не отказывается от него.

Рубин ему дает 2.7 зарплату,плюс подъемные,в 21 год,ахуеть можно
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:50) #
  • -1
  •  (1)

а спартак не спешит обращаться с просьбой трансфере. вот и завис миранчук.
Регистрация: 7.03.2016
№4 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 12:43) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Санта Барбара лядь ! В Китай его продайте . С глаз долой.
Регистрация: 23.03.2015
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 12:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Странная история с Миранчуком. Либо у него звездная болезнь активизировалась, либо агент хорошенько мозги промыл. Клуб то вроде как не отказывается от него.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (1)

Не удивляюсь, если окажется в Ростове
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
21 год
6 голов
атакующий полузащитник
он по мне так в клубе уровне Локо задержался


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
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