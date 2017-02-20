Илья Геркус: процесс ухода Миранчука близок к завершению

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о трансферных задачах клуба до закрытия зимнего окна.- Мы нацелены на это. Не исключено, что трансферная интрига сохранится до последнего дня.- На данный момент такого интереса нет.- На заключительном этапе переговоров футболист засомневался. Возникли дополнительные вопросы, уточнения, которые касались и финансового аспекта. В итоге сделка сорвалась. В текущей трансферной компании "Локомотив" несколько стеснен в возможностях и потому осторожен. Мы не готовы на большие траты. И не имеем права на ошибку.- Он не безграничен, скажем так. И серьезные требования предъявляет финансовый "фейр плей".- Плюс, в идеале, футболистов на фланги.- Пара литров еще осталась. Вообще осадок тяжелый, конечно. Итоги будем подводить, когда все закончится. Не стану скрывать, переход Алексея в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен. Даже так: процесс близок к завершению.- Пока все идет к продаже. Основной приоритет самого футболиста – продолжить карьеру в другом клубе. Мы хотим его оставить, но Алексей видит себя не в "Локомотиве". В такой ситуации продать игрока с выгодой для клуба – логичный шаг. В этом направлении мы и работаем.- Потому что заявление об уходе – рискованный и неправовой способ покинуть клуб. Правильный способ – чтобы клуб-покупатель обратился к нам с просьбой о трансфере. Это, собственно, сейчас и происходит.- Да, с высокой долей вероятности - в ближайшее время.