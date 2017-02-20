Сергей Парейко: Павлюченко был единственным из молодых, кто посмел огрызнуться Есипову

Бывший вратарь "Томи" И "Ротора" Сергей Парейко вспомнил, каким был экс-форвард сборной России Роман Павлюченко, на заре своей карьеры выступавший в волгоградском клубе.– Молодым, очень талантливым и немного дерзким. В чем это проявлялось? У нас Валера Есипов обычно залетал в раздевалку и начинал пихать. По делу или нет – неважно, но это было.А Павлюченко однажды встал и ему ответил. Причем так, что началась потасовка. Молодых в то время много было, но огрызнуться Есипову не осмеливался никто, это считалось чем-то сверхнеправильным. Но Рома это сделал.