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Сергей Парейко: Павлюченко был единственным из молодых, кто посмел огрызнуться Есипову

Бывший вратарь "Томи" И "Ротора" Сергей Парейко вспомнил, каким был экс-форвард сборной России Роман Павлюченко, на заре своей карьеры выступавший в волгоградском клубе.

– В "Роторе" вы застали Романа Павлюченко. Каким он тогда был?

– Молодым, очень талантливым и немного дерзким. В чем это проявлялось? У нас Валера Есипов обычно залетал в раздевалку и начинал пихать. По делу или нет – неважно, но это было.

А Павлюченко однажды встал и ему ответил. Причем так, что началась потасовка. Молодых в то время много было, но огрызнуться Есипову не осмеливался никто, это считалось чем-то сверхнеправильным. Но Рома это сделал.

Матч ТВ
Теги: Павлюченко Ротор
Сегодня, 12:36
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