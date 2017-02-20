Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Зенит-2" по пенальти обыграл "Кубань" в Кубке ФНЛ

"Зенит-2" переиграл "Кубань" в матче плей-офф Кубка ФНЛ. Исход встречи решался в серии пенальти.

Кубок ФНЛ. Плей-офф

"Кубань" - "Зенит-2" - 0:1 (2:4)

"Кубань": Дюплин, Бендзь, Бугаев, Гай (Каусаров, 56), Гогниев (Майрович, 60), Клещенко, Лобкарев, Маляров, Марков, Обухов, Якуба (Коновалов, 56)

"Зенит-2": Рудаков, Каккоев, Крапухин, Круговой, Бавин, Вяткин, Гасилин (Yunaev, 78), Евсеев, Зуев, Зуйков, Камышев (Kaplenko, 71)

Предупреждения: Обухов, 12, Гасилин, 70, Бавин, 79, Коновалов, 90.
Теги: Зенит-2 Кубань
Сегодня, 13:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.