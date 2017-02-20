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Дмитрий Селюк: хоть я и агент Бассогога, но "Локомотиву" повезло, что он перешел не к ним (5)
"Зенит-2" по пенальти обыграл "Кубань" в Кубке ФНЛ
"Зенит-2" переиграл "Кубань" в матче плей-офф Кубка ФНЛ. Исход встречи решался в серии пенальти.
Кубок ФНЛ. Плей-офф
"Кубань" - "Зенит-2" - 0:1 (2:4)
"Кубань": Дюплин, Бендзь, Бугаев, Гай (Каусаров, 56), Гогниев (Майрович, 60), Клещенко, Лобкарев, Маляров, Марков, Обухов, Якуба (Коновалов, 56)
"Зенит-2": Рудаков, Каккоев, Крапухин, Круговой, Бавин, Вяткин, Гасилин (Yunaev, 78), Евсеев, Зуев, Зуйков, Камышев (Kaplenko, 71)
Предупреждения: Обухов, 12, Гасилин, 70, Бавин, 79, Коновалов, 90.
Кубок ФНЛ. Плей-офф
"Кубань" - "Зенит-2" - 0:1 (2:4)
"Кубань": Дюплин, Бендзь, Бугаев, Гай (Каусаров, 56), Гогниев (Майрович, 60), Клещенко, Лобкарев, Маляров, Марков, Обухов, Якуба (Коновалов, 56)
"Зенит-2": Рудаков, Каккоев, Крапухин, Круговой, Бавин, Вяткин, Гасилин (Yunaev, 78), Евсеев, Зуев, Зуйков, Камышев (Kaplenko, 71)
Предупреждения: Обухов, 12, Гасилин, 70, Бавин, 79, Коновалов, 90.
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