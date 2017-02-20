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Концессионное соглашение по "Крестовскому" планируют подписать до 1 августа
Председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк сообщила, что концессионное соглашение по стадиону "Крестовский" будет подписано до 1 августа.
"У нас стоит срок - до 1 августа. Получили основные условия от футбольного клуба "Зенит". К 15 марта - окончательная финансовая модель, а к 15 апреля ждем официальную частную инициативу", - цитирует Бабюк ТАСС.
Напомним, арена была сдана в эксплуатацию 29 декабря 2016 года.
"У нас стоит срок - до 1 августа. Получили основные условия от футбольного клуба "Зенит". К 15 марта - окончательная финансовая модель, а к 15 апреля ждем официальную частную инициативу", - цитирует Бабюк ТАСС.
Напомним, арена была сдана в эксплуатацию 29 декабря 2016 года.
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