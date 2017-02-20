Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Концессионное соглашение по "Крестовскому" планируют подписать до 1 августа

Председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк сообщила, что концессионное соглашение по стадиону "Крестовский" будет подписано до 1 августа.

"У нас стоит срок - до 1 августа. Получили основные условия от футбольного клуба "Зенит". К 15 марта - окончательная финансовая модель, а к 15 апреля ждем официальную частную инициативу", - цитирует Бабюк ТАСС.

Напомним, арена была сдана в эксплуатацию 29 декабря 2016 года.
Теги: Крестовский Зенит
Сегодня, 13:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.